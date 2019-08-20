Водитель накричал на женщину с коляской и убил ее собаку

В Киеве мужчина застрелил таксу на глазах у хозяйки и уехал. Животное погибло на месте.

В Киеве водитель поругался с женщиной-пешеходом, которая с коляской и собакой переходила дорогу. В итоге мужчина достал пистолет и застрелил таксу на глазах у хозяйки. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:00 на пересечении улиц Пражской и Алматинской в Днепровском районе столицы.

Пуля попала в голову собаке, и она умерла на месте.

Предварительно, пешеход начала движение по переходу и после этого возник конфликт с водителем из проезжающего мимо автомобиля. Неизвестно, что именно стало причиной агрессии мужчины, но он достал пистолет и выстрелил в таксу.

Фармацевт из ближайшей аптеки пыталась помочь собаке, но пуля попала в область головы и собака скончалась. Также медик следила за состоянием здоровья хозяйки собаки, которая после произошедшего жаловалась на боль в сердце. Стрелок с места происшествия скрылся. На место вызвали следственно оперативную группу, но женщина решила не писать заявление на месте. Дальнейшие разбирательства зависят от того, придет ли хозяйка убитой собаки в отделение полиции позже.

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