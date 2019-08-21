В Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку: отец был не против

На девочку напали среди белого дня.

В Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку. Насильник пытался затащить ее в свое логово и изнасиловать. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

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Сообщается, что злоумышленник напал на подростка среди людной улицы. Ее спасли случайные прохожие, которые вызвали на место полицию. Копы уже связались с отцом девочки, которая чуть не стала жертвой педофила.

Он сообщил, что заявления он писать не будет и претензий к преступнику у него нет. Мужчина сказал, что он не против действий, которые педофил хотел сделать по отношению к его малолетней дочери.

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Местные жители рассказывают, что мужчина злоупотребляет алкоголем, поэтому его действия для них не являются шокирующими. Тем временем, педофил остается на свободе.

Напомним, в Николаеве 17-летняя девушка созналась, что ее с 9 лет развращал отец. Несколько недель назад горе-отец пытался изнасиловать ее.

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