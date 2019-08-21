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В Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку: отец был не против

Комментариев: 7
На девочку напали среди белого дня.
Педофила отпустили
Педофила отпустили
скриншот

В Киеве педофил напал на 14-летнюю девочку. Насильник пытался затащить ее в свое логово и изнасиловать. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

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Сообщается, что злоумышленник напал на подростка среди людной улицы. Ее спасли случайные прохожие, которые вызвали на место полицию. Копы уже связались с отцом девочки, которая чуть не стала жертвой педофила. 

Он сообщил, что заявления он писать не будет и претензий к преступнику у него нет. Мужчина сказал, что он не против действий, которые педофил хотел сделать по отношению к его малолетней дочери.

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Местные жители рассказывают, что мужчина злоупотребляет алкоголем, поэтому его действия для них не являются шокирующими. Тем временем, педофил остается на свободе.

Напомним, в Николаеве 17-летняя девушка созналась, что ее с 9 лет развращал отец. Несколько недель назад горе-отец пытался изнасиловать ее.

 

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Теги: педофил, Киев, отец, дочь, полиция
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Комментариев (7)
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Pivkov3    21.08.2019, 11:15
Оценка:  -3
Pivkov3
Наверное это был херой АТО, а им же всё можно.
fulminate    21.08.2019, 11:24
Оценка:  -1
fulminate
Слушай, если над тобой жестко надругался герой АТО, то это единичный случай, а возможно и было за что. Не надо натягивать свой личный опыт на всех поголовно...
Khmelin    21.08.2019, 11:12
Оценка:  +1
Khmelin
а что без заявления нельзя его посадить????
выходит если он её убъет а отец заявление не подаст
то и этого хера не посадят?
fulminate    21.08.2019, 11:26
Оценка:  +1
fulminate
Надо лишать "отца" родительских прав...
Boxerogos    21.08.2019, 11:12
Оценка:  -2
Boxerogos
Европа,однако...
fulminate    21.08.2019, 11:28
Оценка:  0
fulminate
Скорее отголоски совка и совковое законодательство...
ConcorD    21.08.2019, 10:48
Оценка:  +1
ConcorD
Надо было его пипетку растянуть ему же в дупло и капитально шугануть чтоб спереляку своими булками резко зжав их "откусил" свою пипетку и зашить ему дупло стальной проволокой
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