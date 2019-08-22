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В Киеве задержали мужчину с боевой гранатой

Комментариев: 1
Задержанный утверждает, что нашел боеприпас в парке.
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы
kv.npu.gov.ua

Во время патрулирования Днепровского района в Киеве полицейские заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Когда полиция решила проверить его, то нашла гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

28-летний мужчина хранил предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу. Начато уголовное производство.

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"Мужчина пояснил, что взрывоопасный предмет нашел в одном из столичных парков. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - местный житель, 1990 года рождения, ранее не имел проблем с законом. Обнаруженный предмет направлен на экспертизу", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте “Квартала“ в Сумах.

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Теги: граната, Киев
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Комментариев (1)
Media-sapiens    22.08.2019, 10:05
Оценка:  +1
Media-sapiens
так и нашел с запалом рядом?
или со знанием НСД выкрутил?
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