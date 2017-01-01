В Киеве на женщину упало дерево

Дерево не привалило женщину, а только ударило.

Когда прибыли спасатели, женщина была в сознании kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на улице Чегорина, 59-А, 27 августа, около 10:00 в результате падения дерева была травмирована женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

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По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась у поваленного дерева. Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило.

С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в карету скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

Инцидент произошел на улице Чегорина kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщалось 24 июня, одессит оказался в реанимации, спасая ребенка из-под упавшего дерева.

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