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В Киеве задержали организаторов заказных митингов

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Преступникам грозит штраф, арест, или исправительные работы.
Суммы за заказной митинг колебались от 20 до 30 тысяч гривен
Суммы за заказной митинг колебались от 20 до 30 тысяч гривен
112.ua

В Киеве Нацполиция задержала организаторов заказных митингов.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Подозреваемые занимались организацией акций в поддержку одного из фигурантов уголовного производства – "активиста", который требовал деньги с должностных лиц за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации. В частности, проплаченные митинги организовывались под стенами Апелляционного суда города Киева.

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Организаторами оказались двое местных жителей. По информации Нацполиции, суммы за заказной митинг колебались от 20 до 30 тысяч гривен, в зависимости от количества участников и изготовленной агитпродукции. Во время проведения санкционированных обысков правоохранителями изъяли "черновые" записи, продукцию, которая использовалась во время акций и другие данные, которые подтверждают непосредственную причастность к противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - "Вмешательство в деятельность судебных органов", наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов до­ходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

Как сообщалось, в феврале в поддержку маньяка Оноприенко в Харькове удалось собрать митинг.

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Теги: митинг, Киев
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