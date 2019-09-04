Киев с 1 ноября откажется от бумажных билетов в общественном транспорте

Данное решение – очередной шаг по реализации проекта Единый электронный билет.

В Киеве с 1 ноября прекратится продажа бумажных билетов во всех видах общественного транспорта, включая наземный. Об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, пишет УНИАН.

С 1 ноября в столице будут действовать электронный билет и карта киевлянина. В метро зеленые карты и жетоны постепенно выведут из оборота.

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“В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте – мы отказываемся полностью от бумажных билетов, то есть билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут подавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться “, - сказал Назаров.

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В связи с этим кондукторов в наземном транспорте Киева с 1 ноября не будет. Весь штат перепрофилируют на контролеров.

Также с 1 ноября может быть внедрена оплата при помощи банковской карты. На данный момент такой метод оплаты тестируется.

По словам Юрия Назарова, сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками.

Сейчас два частных перевозчика присоединились. Мы тестируем шесть маршрутов, - сообщил Назаров и отметил, что после тестирования перевозчики будут принимать решение, как переходить им на электронный билет

Как сообщалось 12 июня, в соцсети активно комменитруют “идиотское распоряжение“ начальника КП “Киевский метрополитен“ В.Брагинского “один жетон в одни руки“ - очередь на метро Вокзальная “растянулась на километр“.

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