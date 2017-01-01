В Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве по улице Дегтяровской произошло ДТП при участии автомобиля Toyota Camry. Водитель "не заметил трамвай".
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Водитель Toyota Camry попытался проехать перед трамваем, но не успел. В результате ДТП парализовано движение.
Ранее сообщалось о том, что в киевском трамвае отказали тормоза. В панике пассажиры выпрыгивали прямо на ходу.
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