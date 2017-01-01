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В Киеве водитель спровоцировал ДТП и парализовал движение трамваев

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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Движение трамваев на данном участке дороги парализовано
Движение трамваев на данном участке дороги парализовано
Киев Оперативный / Facebook

В Киеве по улице Дегтяровской произошло ДТП при участии автомобиля Toyota Camry. Водитель "не заметил трамвай".

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Водитель Toyota Camry попытался проехать перед трамваем, но не успел. В результате ДТП парализовано движение.

Ранее сообщалось о том, что в киевском трамвае отказали тормоза. В панике пассажиры выпрыгивали прямо на ходу.

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Теги: Toyota Camry, трамвай, ДТП, дегтяровская
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