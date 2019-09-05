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Киев вошел в ТОП-50 самых популярных туристических столиц мира

Комментариев: 1
Столица Украины привлекает иностранных гостей не только своими достопримечательностями, но и доступными ценами.
Киев - одна из самых туристических столиц мира
Киев - одна из самых туристических столиц мира
depositphotos.com

Киев занял 39-ю строчку в списке наиболее популярных туристических столиц мира, составленном международным туристическим порталом “Momondo“, пишет Zruchno.Travel.

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При этом в списке самых привлекательных городов европейского континента столица Украины оказалась на 22 месте. Что же касается лидеров общемирового и европейского рейтингов, то первые строчки в них заняли Лондон, Париж, Амстердам, Рим и Берлин.

Одной из причин популярности Киева у иностранных туристов является довольно низкая стоимость проживания в местных отелях. Так, ночь в киевской гостинице обходится примерно в 1621 гривну. Для сравнения, самыми дорогими для туристов столицами являются Монако, Нассау, Браззавиль, Бриджтаун и Виктория, где одна ночь в гостинице будет стоить от 11,5 тыс. до 27,7 тыс. гривен.

Напомним, Украина резко увеличила свою туристическую привлекательность. Этому способствовал прогресс в сфере безопасности, инфраструктуры и международной открытости.

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Теги: Киев, туризм, рейтинг
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Комментариев (1)
h_a_a_r_p    05.09.2019, 18:09
Оценка:  0
h_a_a_r_p
Вообщето Киев стал самой дешевой столицей в Европе , БМ вечно все переиначивает
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