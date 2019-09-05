Киев вошел в ТОП-50 самых популярных туристических столиц мира

Столица Украины привлекает иностранных гостей не только своими достопримечательностями, но и доступными ценами.

Киев занял 39-ю строчку в списке наиболее популярных туристических столиц мира, составленном международным туристическим порталом “Momondo“, пишет Zruchno.Travel.

Читай также: Названа самая безопасная страна для туристов

При этом в списке самых привлекательных городов европейского континента столица Украины оказалась на 22 месте. Что же касается лидеров общемирового и европейского рейтингов, то первые строчки в них заняли Лондон, Париж, Амстердам, Рим и Берлин.

Одной из причин популярности Киева у иностранных туристов является довольно низкая стоимость проживания в местных отелях. Так, ночь в киевской гостинице обходится примерно в 1621 гривну. Для сравнения, самыми дорогими для туристов столицами являются Монако, Нассау, Браззавиль, Бриджтаун и Виктория, где одна ночь в гостинице будет стоить от 11,5 тыс. до 27,7 тыс. гривен.

Напомним, Украина резко увеличила свою туристическую привлекательность. Этому способствовал прогресс в сфере безопасности, инфраструктуры и международной открытости.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.