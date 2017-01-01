В Киеве разыскивают троещинского насильника: Опубликованы фото
Правоохранители разыскивают в Киеве мужчину, который подозревается в изнасиловании: камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого.
Соответствующие кадры опубликованы отделом коммуникации столичной полиции.
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Как отмечается, мужчина, изображенный на фото, подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девушке.
Следователи Деснянского управления полиции расследуют уголовное производство.
Приметы злоумышленника: на вид возраст лет 40, рост 180-185 см, темно-русые волосы с залысинами. Был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черную сумку через плечо.
Как сообщалось 6 сентября, в киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери.
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