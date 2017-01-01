В Киеве разыскивают троещинского насильника: Опубликованы фото

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

Правоохранители разыскивают в Киеве мужчину, который подозревается в изнасиловании: камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого.

Соответствующие кадры опубликованы отделом коммуникации столичной полиции.

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Как отмечается, мужчина, изображенный на фото, подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девушке.

Следователи Деснянского управления полиции расследуют уголовное производство.

Приметы злоумышленника: на вид возраст лет 40, рост 180-185 см, темно-русые волосы с залысинами. Был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черную сумку через плечо.

На вид возраст мужчины лет 40, рост 180-185 см

Как сообщалось 6 сентября, в киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери.

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