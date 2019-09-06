В киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери
В Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.
Полицейские задержали насильника, сообщает Информатор.
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Инцидент произошел около 23:15 5 сентября. По словам пострадавшей, она со своими друзьями ждала с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из столичных кафе баристой. Когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из парка Андрея Малышко.
Люди побежали туда и увидели мужчину с ножом в руке. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании, а потом схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Угрожая расправой, злоумышленник затащил женщину за дерево. Сначала он заставил ее заняться с ним оральным сексом, а потом изнасиловал женщину без использования презерватива. Дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.
После содеянного мужчина убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Прибывшим на место полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. Он отказывается признавать свою вину.
Отметим, что пострадавшая женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии.
Напомним, что ранее на Закарпатье волонтеры заявили об изнасиловании детей в приемной семье.
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читать противно.ствол..граната..можно понять.а нож...
ссыкуны е-аные.