Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери

Комментариев: 3
Жуткий инцидент произошел в парке Андрея Малышко.
Мать изнасиловали на глазах у дочери
Мать изнасиловали на глазах у дочери
Информатор

В Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

Полицейские задержали насильника, сообщает Информатор.

Читай также: Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы, - СМИ

Инцидент произошел около 23:15 5 сентября. По словам пострадавшей, она со своими друзьями ждала с работы 14-летнюю дочь, которая подрабатывает в одном из столичных кафе баристой. Когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из парка Андрея Малышко.

Люди побежали туда и увидели мужчину с ножом в руке. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании, а потом схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу. Угрожая расправой, злоумышленник затащил женщину за дерево. Сначала он заставил ее заняться с ним оральным сексом, а потом изнасиловал женщину без использования презерватива. Дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко.

После содеянного мужчина убежал во дворы жилых домов, расположенных недалеко от парка. Прибывшим на место полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника. Он отказывается признавать свою вину.

 Подозреваемый в изнасиловании
 

Отметим, что пострадавшая женщина воспитывает пятерых детей. После инцидента она находилась в шоковом состоянии.

Напомним, что ранее на Закарпатье волонтеры заявили об изнасиловании детей в приемной семье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, парк, изнасилование, изнасилования
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Alcoolique    06.09.2019, 09:35
Оценка:  -1
Alcoolique
Дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом...
читать противно.ствол..граната..можно понять.а нож...
ссыкуны е-аные.
Антибес    06.09.2019, 09:32
Оценка:  0
Антибес
А видео есть?
h_a_a_r_p    06.09.2019, 09:23
Оценка:  0
h_a_a_r_p
цеэуропа и их нравы
vindicta    06.09.2019, 09:12
Оценка:  +2
vindicta
Кастрировать урода.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь