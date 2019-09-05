Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы, - СМИ

Подруга потерпевшей рассказала детали журналистам.

Водителя сервиса BlaBlaCar подозревают в изнасиловании пассажирку, которую он вез в Черкассы. Об этом сообщила подруга потерпевшей Анастасия Журова, передают Вечерние Черкассы.

Читай также: Убийство водителя BlaBlaCar: суд вынес приговор

Девушка рассказала, что ее 26-летняя подруга возвращалась из Одессы. Она забронировала поездку с молодым человеком и отправилась в Черкассы. По дороге водитель начал отклонять бронь других пассажиров и ничего не объяснял.

Возле города Смела водитель приставил к горлу девушки нож и изнасиловал ее.

При этом вел себя очень странно. Говорил, что мессия и убьет всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него нож. Решила, что лучше уж так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он следов даже не оставил. Был в презервативе, - сообщила подруга потерпевшей.

Читай также: Как украинцев "разводят" на Blablacar

Девушка после этого на просьбу следователем позвонила насильнику и попросила о встрече. Он так и не приехал. Потом и вовсе перестал брать трубку. Жертва насилия подозревает, что ее обидчик не понесет наказание.

Спикер областной полиции Дмитрий Грищенко факт обращения об изнасиловании подтвердил. Сейчас проводится проверка.

Напомним, нардеп попал в ДТП на автомобиле BlaBlaCar. Mitsubishi Lancer, в котором находился нардеп, столкнулся с КамАЗом, после чего перевернулся.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram