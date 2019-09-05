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Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге в Черкассы, - СМИ

Комментариев: 4
Подруга потерпевшей рассказала детали журналистам.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Водителя сервиса BlaBlaCar подозревают в изнасиловании пассажирку, которую он вез в Черкассы. Об этом сообщила подруга потерпевшей Анастасия Журова, передают Вечерние Черкассы.

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Девушка рассказала, что ее 26-летняя подруга возвращалась из Одессы. Она забронировала поездку с молодым человеком и отправилась в Черкассы. По дороге водитель начал отклонять бронь других пассажиров и ничего не объяснял. 

Возле города Смела водитель приставил к горлу девушки нож и изнасиловал ее.

При этом вел себя очень странно. Говорил, что мессия и убьет всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него нож. Решила, что лучше уж так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он следов даже не оставил. Был в презервативе, - сообщила подруга потерпевшей.

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Девушка после этого на просьбу следователем позвонила насильнику и попросила о встрече. Он так и не приехал. Потом и вовсе перестал брать трубку. Жертва насилия подозревает, что ее обидчик не понесет наказание.

Спикер областной полиции Дмитрий Грищенко факт обращения об изнасиловании подтвердил. Сейчас проводится проверка.

Напомним, нардеп попал в ДТП на автомобиле BlaBlaCar. Mitsubishi Lancer, в котором находился нардеп, столкнулся с КамАЗом, после чего перевернулся.

 

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Теги: BlaBlaCar, сервис, изнасилование, девушка
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Комментариев (4)
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Дром    05.09.2019, 15:01
Оценка:  +4
Дром
Решила, что лучше уж так...
ну, раз решила, то как доказать было ли изнасилование вообще? Следов насилия нет, следов сопротивления нет... нож только на словах...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    05.09.2019, 14:17
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Был в презервативе, так он там и до сих пор находится)))
Как то не складывается пазл.
Антибес    05.09.2019, 14:16
Оценка:  +3
Антибес
Похоже водила не заплатил этой проститутке за перепихон и она решила его сдать полицаям...Старые приёмчики...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    05.09.2019, 14:18
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
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