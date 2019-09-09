Под Киевом бегал по улицам пьяный с карабином

Инцидент произошел в Вышгороде, на вызов сразу выехали полицейские.

В Вышгороде Киевской области двое мужчин что-то праздновали дома у одного из них и находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент гость увидел у стены охотничий карабин, схватил его и побежал в неизвестном направлении. Владелец оружия пытался остановить друга и выбежал за ним, однако не смог догнать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: В центре Киева вооруженные люди похитили человека: введен план “Сирена”

Мужчину с карабином полиция задержала уже примерно за полтора километра от места происшествия. Он не успел никому нанести телесные повреждения.

Вещественное доказательство изъято. Открыто уголовное производство по ст 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос лишать разрешения на оружие владельца охотничьего карабина.

Ранее сообщалось о том, что в Белой Церкви копы жестко задержали пьяного прокурора. На прокурора составили административные материалы за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram