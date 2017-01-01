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Кличко намерен досрочно распустить Киевсовет

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Столичный голова недоволен отсутствием кворума, из-за которого городской совет не может нормально работать.
Киевский городской голова Виталий Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко
Пресс-служба Киевсовета

Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о проведении консультаций с руководством депутатских фракций и групп Киевсовета по вопросу досрочного прекращения полномочий столичного горсовета 8-го созыва. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

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Причиной для этого городской голова назвал вызывающее у него возмущение отсутствие кворума на заседании.

Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что “работают“ со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса, когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города, - заявил Кличко.

После выступления городского головы заседание Киевсовета закрылось ввиду отсутствия кворума.

Напомним, Кличко хочет ввести мораторий на строительство до конца года. Это нужно, чтобы провести инвентаризацию всех строящихся и реконструируемых объектов.

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Теги: Кличко, Киевсовет, кворум, роспуск
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