В Киеве началась подготовка к осеннему призыву в армию

В районах столицы организуют работу военно-врачебных комиссий.

В Киеве создали городскую призывную комиссию по проведению осеннего призыва на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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“Для руководства и контроля за деятельностью районных призывных комиссий создана Киевская городская призывная комиссия по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2019 года“, - говорится в сообщении.

Состав комиссии уже утвержден. Ее возглавил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

Председателям районных государственных администраций поручено создать районные призывные комиссии и организовать подготовку к призыву, что, в частности, включает организацию работы военно-врачебной комиссии.

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“Также в каждом районе столицы определят медицинские учреждения для проведения призывникам обязательных лабораторных исследований, инструментальных обследований и других обследований по направлению районных в городе Киеве военных комиссариатов“, - отметили в КГГА.

Как сообщалось 5 сентября, на сайте президента появилась петиция, требующая призывать в армию женщин.

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