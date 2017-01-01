Застройка Протасового яра: Охрана избила киевлянку-волонтера

Активисты столицы выступают против вырубки деревьев застройщиком.

В Киеве на скандальной стройке в Протасовом яру охрана избила женщину-волонтера Юлию Коненко, которая пытается не допустить вырубку деревьев на этом месте. Сейчас женщина находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Facebook-страницу сына Юлии Александра Бабаскина.

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Отметим, что Юлия Кононенко - волонтер, одна из координаторов сообщества Протасова яра. Она выступает против незаконного уничтожения 30 гектаров леса на Протасов яру застройщиком из Днепра ООО “Дайтона Групп“.

“4 дня назад на Протасовом яру появились новые титушки, которые с первого дня вели себя агрессивно по отношению ко всем, кто проходил мимо. Сегодня ситуация не стала исключением, но на этот раз титушня от слов перешла к действиям. “Боец“ Дайтоны, как и его “коллеги“ запарковал свой автомобиль на зеленой зоне. На очередное замечание он начал оскорблять и угрожать моей маме, а потом схватил ее за куртку. Пытаясь вырваться, она инстинктивно дала ему пощечину. После этот урод нанес удар по лицу моей маме, так, что она отлетела на несколько метров назад“, - сообщил Александр.

Сын волонтера опубликовал фотографию матери, которую ударил охранник, а также снимок самого нападающего.

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Сын Юлии отметил, что если застройщик думает, что ему такой поступок пройдет даром, то он ошибается. В комментариях люди возмущены нападением охранника на женщину-волонтера, они высказывают соболезнования о случившемся и желают Юлии скорейшего выздоровления.

Как сообщалось 9 сентября, киевский суд решил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. гривен.

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