"Позор!": Киевский суд решил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. гривен

В частности с одного из активистов, участника АТО, суд постановил взыскать 100 тысяч гривен.

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Дарницкий районный суд города Киева 5 сентября удовлетворил иск Азур-груп и застройщика Житлоинвестбуд-УКБ о взыскании 200 тыс. гривен с активистов, защищавших озеро Утиное от застройки.

Как сообщила Цензор.НЕТ адвокат активистов Виктория Петрук, суд удовлетворил иск подрядчика и застройщика в полном объеме.

С активиста, участника АТО суд постановил взыскать 100 тысяч гривен. С главы общественной организации “Озеро Утиное“ Сергея Куценко и защитниц озера Тамары Харчилавы и Виктории Бегаль - по 31 937 грн.

Представители застройщика обвиняют их в том, что они 17 апреля 2016 года препятствовали выполнения хозяйственных работу и не пускали машины, которые подвозили песок и строительный мусор для засыпки водоема. Миронюка обвиняли в том, что он яокбы валил установленный застройщиком забор. При этом суд не учел показания свидетей, ктверждавших, что забор уничтожили неизвестные люди спортивной наружности, одетые в черную одежду.

Такое решение принял судья Даниленко Виталий Валериевич.

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"Это очень опасный прецедент привлечения к ответственности общественных активистов", - сказала Петрук, отметив, что участие всех четверых активистов в акции протеста было мирным.

Также адвокат отметила, что полного текста решения суда еще нет, поэтому не понятно, как суд аргументирует свое решение.

Как сообщалось, в 2016 году суд разрешил застройку на месте озера Утиного в Киеве.

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