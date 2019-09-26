На Почтовой площади в Киеве произошел пожар

Пожарным пришлось ждать пока сотрудники "Киевэнерго" отключат объект от электроэнергии.

В Киеве на Набережном шоссе, 4, утром в четверг, 26 сентября, около 05:00 произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Как выяснилось, возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока сотрудники "Киевэнерго" отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению.

В 06:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 06:21 – ликвидирован. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Как сообщалось 26 сентября, в Киеве на Выдубичах горел гаражный кооператив.

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