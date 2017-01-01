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В центре Киева вновь заметили ТВ-пропагандистов из РФ

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Блогер призвал Службу безопасности Украины разобраться с данным инцидентом.
В центре Киева вновь заметили ТВ-пропагандистов из РФ
© скриншот
Фото 1/3
  • Россияне сделали фото на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню
  • Россияне сделали фото на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню
  • Россияне сделали фото на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню
В центре Киева вновь заметили ТВ-пропагандистов из РФ
Россияне сделали фото на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню
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На днях в центре Киева заметили пропагандистов с российского телеканала НТВ, которые побывали на месте расстрела Небесной сотни и в других местах столицы.

Об этом в Facebook сообщил блогер Сергей Стерненко.

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“По Киеву и Одессе свободно бродят российские пропагандисты с канала НТВ. Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню, снимают пророссийских коллаборантов возле одесского дома Профсоюзов“, - пишет он.

Блогер призвал Службу безопасности Украины разобраться с данным инцидентом.

“Вы об этом не знали, а потому пропустили, или знали и специально пустили в страну сих информационных оккупантов?“ - спросил Стерненко у СБУ.

Напомним, в мае в Киеве также заметили кремлевских ТВ-пропагандистов.

Как сообщалось в мае 2018, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину. 

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Теги: россияне, Киев, оккупанты, агрессор, журналисты
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