В центре Киева вновь заметили ТВ-пропагандистов из РФ

Блогер призвал Службу безопасности Украины разобраться с данным инцидентом.

На днях в центре Киева заметили пропагандистов с российского телеканала НТВ, которые побывали на месте расстрела Небесной сотни и в других местах столицы.

Об этом в Facebook сообщил блогер Сергей Стерненко.

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“По Киеву и Одессе свободно бродят российские пропагандисты с канала НТВ. Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню, снимают пророссийских коллаборантов возле одесского дома Профсоюзов“, - пишет он.

Блогер призвал Службу безопасности Украины разобраться с данным инцидентом.

“Вы об этом не знали, а потому пропустили, или знали и специально пустили в страну сих информационных оккупантов?“ - спросил Стерненко у СБУ.

Напомним, в мае в Киеве также заметили кремлевских ТВ-пропагандистов.

Как сообщалось в мае 2018, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину.

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