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На доме в Киеве уничтожили масштабный мурал американского художника

Комментариев: 6
Мурал на доме создал в 2016 году художник Эрнесто Маранж.
На доме в Киеве уничтожили масштабный мурал американского художника
© freckle06.livejournal.com
Фото 1/3
  • Мурал был довольно красочным
  • Сейчас мурал на фасаде дома закрасили
  • Так выглядел дом до создания мурала
На доме в Киеве уничтожили масштабный мурал американского художника
Мурал был довольно красочным
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В Киеве возле Дарницкой площади на Харьковском шоссе, 2-а, на многоэтажном доме зарисовали мурал американского художника.

Фото дома с закрашенным муралом выложил на своей странице в Facebook киевлянин Роман Федик.

В комментариях под заметкой киевляне пишут, что мурал исчез в связи с утеплением фасада дома.

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Мурал на доме по адресу Харьковское шоссе, 2-а создал в 2016 году художник из Майами Эрнесто Маранж (Maranje) по приглашению Гео Лерос. Этот мурал создавали в рамках его проекта Art United Us, пишет Хмарочос.

Стоит отметить что , в процессе рисования у Эрнесто украли все краски. Также в 2016 году художник создал в похожем стиле два мурала - на проспекте Бажана и бульваре Леси Украинки.

Как сообщалось в октябре 2018, на Позняках киевляне уничтожили мурал, названный Матрицей.

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Теги: Киев, мурал, художник, вандалы
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Комментариев (6)
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liasta    07.10.2019, 12:32
Оценка:  0
liasta
Очень жаль! красивый рисунок был, оживлял серую, загазованную площадь, радовал глаз...(((
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 12:07
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Походу и дом не утеплили... Куда как "лучше" чтоб все жили в одинаковых серых yЁб_и_щах, называемых многоэтажка!
lavrik1    07.10.2019, 12:13
Оценка:  +3
lavrik1
его сейчас утепляют, проезжаю рядом каждый день
Sancho-s    07.10.2019, 11:55
Оценка:  -2
Sancho-s
Третье фото снято до написания мурала! Весна, стройка на заднем фоне - только монолит...
lavrik1    07.10.2019, 12:14
Оценка:  0
lavrik1
а название фото слабо прочитать?
Кайдаш    07.10.2019, 11:50
Оценка:  +1
Кайдаш
И краски спuздuлu, и картину закрасили....
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