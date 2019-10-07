На доме в Киеве уничтожили масштабный мурал американского художника
В Киеве возле Дарницкой площади на Харьковском шоссе, 2-а, на многоэтажном доме зарисовали мурал американского художника.
Фото дома с закрашенным муралом выложил на своей странице в Facebook киевлянин Роман Федик.
В комментариях под заметкой киевляне пишут, что мурал исчез в связи с утеплением фасада дома.
Читай также: В Киеве задержаны вандалы, покрасившие скульптуру Самсона: Им грозит до 3 лет тюрьмы
Мурал на доме по адресу Харьковское шоссе, 2-а создал в 2016 году художник из Майами Эрнесто Маранж (Maranje) по приглашению Гео Лерос. Этот мурал создавали в рамках его проекта Art United Us, пишет Хмарочос.
Стоит отметить что , в процессе рисования у Эрнесто украли все краски. Также в 2016 году художник создал в похожем стиле два мурала - на проспекте Бажана и бульваре Леси Украинки.
Как сообщалось в октябре 2018, на Позняках киевляне уничтожили мурал, названный Матрицей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram