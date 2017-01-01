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В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия

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Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Злоумышленник попал в поле зрения правоохранителей после нарушения ПДД
  • Злоумышленник попал в поле зрения правоохранителей после нарушения ПДД
  • Злоумышленник попал в поле зрения правоохранителей после нарушения ПДД
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия
Злоумышленник попал в поле зрения правоохранителей после нарушения ПДД
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В Киеве спецназовцы задержаны мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.

Об этом сообщает пресс-отдел полиции Киева.

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“Мужчину, который нарушал правила дорожного движения, задержали для проверки и обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов к нему. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра“, - отметили в полиции.

Мужчину задержали на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе столицы после того, как он грубо нарушил правила дорожного движения. 

Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.

По словам подозреваемого, такой арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.

Мужчине объявили о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось 10 октября, на выставке оружия в Киеве заметили фигуранта скандала в Укроборонпроме.

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Теги: Киев, оружие
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