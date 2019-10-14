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В Киеве маршрутка протаранила столб, есть пострадавшие

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Инцидент произошел на улице Ильенко.
ДТП с маршруткой
ДТП с маршруткой
kiev.informator.ua

В понедельник, 14 октября, в Киеве по адресу улица Юрия Ильенко, 3 произошло ДТП с пострадавшими. Автобус «Богдан», который двигался по маршруту №499, снес электроопору. Одну женщину госпитализировали в больницу, сообщает Информатор.

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Авария случилась около 08:00. По предварительной информации правоохранителей, автобус двигался по улице Юрия Ильенко в сторону станции метро «Дорогожичи». По неизвестным причинам «Богдан» выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Водитель утверждает, что его подрезал неизвестный автомобиль.

От удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре. В момент аварии внутри были пассажиры. Одну женщину госпитализировали в больницу. К счастью, ее травмы незначительные.

Из-за поваленного столба движение троллейбусов  №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 остановилось. На месте работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта. Также работают и правоохранители, которые выясняют подробности случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус.

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Теги: маршрутка, ДТП, фото, видео, Киев
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