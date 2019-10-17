"Перешло панамской компании": В Киеве пытались расхитить 400 кв. м Ледового стадиона

Минмолодьспорта не согласовывало отчуждение имущества.

Суд арестовал недвижимость госпредприятия, которую вот-вот должны были выставить на торги. Речь идет о комплексе сооружений общей площадью около 400 кв. м на территории стадиона по адресу ул. Академика Глушкова, 9.

Об этом сообщает Информатор.

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Согласно информации Министерства молодежи и спорта, все имущество государственного предприятия “Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту “Ледовый стадион“ числится за предприятием и внесена в Единый реестр объектов государственной собственности.

Но в реестре недвижимости есть данные, что часть имущества перешла к панамской компании “FAPD INTERNATIONAL BUSINESS INC.“. Речь идет о бассейне “Освод“, бытовке и кассовом павильоне.

Предыдущим владельцем недвижимости значилось ООО “Фирма Паллада“. Эта компания якобы приобрела эти объекты еще в 1994 году у Киевской городской организации по конькобежному спорту “Олимп“.

Однако досудебное расследование установило, что на территории предприятия не существует Киевской городской организации по конькобежному спорту “Олимп“. А Минмолодьспорта не согласовывало отчуждение имущества.

На основании договора от 27.09.2018 года корпорация “FAPD INTERNATIONAL BUSINESS INC.“ передала недвижимость в ипотеку физлицу.

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По информации Минмолодьспорта, 7 октября 2019 планировалось проведение аукциона по продаже комплекса этих зданий и сооружений. Чтобы не допустить незаконный аукцион, прокурор Киевской местной прокуратуры №1 Тамара Самолюк подала ходатайство об аресте зданий. Следственный судья Голосеевского районного суда Николай Шкирай удовлетворил ходатайство.

Уголовное производство по ч.3 ст.191 УК — присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно или по сговору группой лиц — открыто в мае 2018 года.

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