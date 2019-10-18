Киевская медклиника торговала человеческими органами

В здании оперативные сотрудники обнаружили контейнеры с жидким азотом, которые были подписаны как “почки“ и “сердце“.

В четверг, 17 октября, правоохранители разоблачили незаконную деятельность медицинской клиники, которая торговала человеческими органами на черном рынке. Владелец клиники, полностью отрицает предъявленные обвинения.

Об этом сообщает Информатор.

Обыски в “Медицинском центре Институт семейной медицины плюс“ по адресу улица Курнатовского, 20, начались около 16:30.

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Правоохранители сообщили, что давно следили за подозрительными действиями медучреждения и когда насобирали достаточно доказательств, было принято решение провести обыск. В здании оперативные сотрудники обнаружили контейнеры с жидким азотом, которые были подписаны как “почки“ и “сердце“. По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей.

Кроме того, в помещении находился огромный сейф. В нем, по всей видимости, находились документы и деньги. По словам сотрудников полиции, хранилище сделано на заказ. У прибывших на место спасателей ГСЧС не получилось вскрыть даже гидравлическими ножницами.

В свою очередь, владелец клиники и его адвокат, которые также находились на месте событий, полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Они заявили, что у клиники серьезное имя и она работает в том числе и с иностранцами, а происходящие события сильно портят имидж Украины на международной арене. Кроме того, добавили они, в момент начала обыска в помещении находилась иностранка, которая недавно перенесла операцию и правоохранители могли потревожить ее покой.

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На месте работали сотрудники Главного управления полиции Киева и Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывала общественная организация “Автопатруль Майдан“. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщалось 10 октября, россияне организовали “халтурку“ - сжигали трупы людей и животных в подпольном крематории. Между зданиями двух больниц стоит цех, внутри “все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами“.

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