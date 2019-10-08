Россияне организовали "халтурку": Сжигали трупы людей и животных в подпольном крематории

Между зданиями двух больниц стоит цех, внутри "все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами".

В России правоохранители обнаружили в центре города Курган подпольный крематорий, в котором на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Читай также: Тела детей выбрасывали как биомусор: В роддомах Херсонской области идет проверка

О крематории рассказал бывший рабочий, которого уволили по состоянию здоровья, не выплатив отпускные. По его словам, цех без крыши расположен между двумя крупными больницами, внутри “все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим“.

Он отметил, что медицинские отходы возили “грузовиками“ и не только из Кургана, но еще из Тюмени и Челябинска. Летом останки гнили под открытым небом, а зимой содержимое пакетов смерзалось, и “мешки приходилось просто разрубать“, так как они не помещались в печь. Мужчина опасается, что заразился тяжелым заболеванием – по его словам, иногда туда привозили “туберкулезные легкие“.

Читай также: Мешок отрезанных рук: прокуратура РФ винит судмедэкспертов

Он уверен, что об учреждении знает и администрация города, и главврачи, и силовые ведомства. Журналисты выехали на место и в помещении нашли желтые пакеты со шприцами и пробирками, а также много пятен крови и крупные контейнеры.

Как сообщалось 7 октября, в Одессе мужчина живьем сжег экс-возлюбленную.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram