Киев откажется от хлорки для обеззараживания воды

КГГА начнет уже в 2020 году и за пять лет планирует полностью перейти на альтернативные методы.

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В 2020 году Днепровская водопроводная станция в Киеве намерена отказаться от использования жидкого хлора и использовать для обеззараживания воды новые реагенты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, до сих пор всю водопроводную воду в Киеве очищали только жидким хлором. Ежемесячно для этого требуются десятки тонн данного вещества, хранить которые на станциях, расположенных в черте города, не только дорого, но и очень опасно.

Уже в следующем году мы построим новые мощности для обеззараживания на Днепровской водопроводной станции, обеспечивающей треть водоснабжения Киева. Параллельно проводятся промышленные испытания европейских технологий на Деснянской водопроводной станции. Стоимость работ 78 млн. гривен, это средства инвестиционной программы Киевводоканала, - рассказал Пантелеев.

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В целом на полный отказ от использования жидкого хлора и переход на более современные и безопасные способы обеззараживания водопроводной воды Киеву потребуется около 5 лет.

Напомним, в Хмельницком посетители аквапарка массово отравились хлором.

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