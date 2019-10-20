Киевлянин вывез бывшую жену в лес и убил
Столичная прокуратура по подозрению в жестоком убийстве задержала двух мужчин – 43-летнего бывшего супруга погибшей и 55-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба.
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Во вторник, 15 октября, бывший муж под выдуманным предлогом договорился о встрече с супругой в микрорайоне Бортничи в Дарницком районе Киева.
Во время встречи мужчины напали на женщину, надели наручники и вывезли на ее же автомобиле Land Rover Discovery в лес. У села Вороньки Бориспольского района было совершено убийство.
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Мужчины нанесли женщине травмы головы и туловища несовместимые с жизни. После нападавшие забрали все ценные вещи и угнали автомобиль. Тело погибшей нашли после нескольких дней поисков.
Мужчин подозревают в совершении преступлений по:
- ст. 146 (похищение человека),
- ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
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