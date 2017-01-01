Визит Столтенберга: в Киеве ограничат движение в шести районах

Управление госохраны сообщило о деталях.

В связи с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве ограничат движение в шести районах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.

В столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Движение будет ограничено не только в Киеве, но и в Одессе, которую также посетит делегация во главе со Столтенбергом.

Также сообщается, что сопровождение Йенса Столтенберга и его коллег по Украине будет также осуществлять Управление государственной охраны Украины.

Напомним, НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину. Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО.

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