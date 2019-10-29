В ожидании Столтенберга: В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В одесский порт зашли 4 корабли НАТО.

В порт Одессы прибыли 4 корабли стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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Сообщается, что накануне визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Одессу прибыли военные корабли Румынии, Италии, Испании и Болгарии.

По информации Минобороны, 29 октября к причалу одесского порта пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Корабли патрулируют в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели, - сказано в сообщении.

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Сообщается, что группу кораблей планирует посетить делегация генсека альянса Йенса Столтенберга, которая прибудет в Южную Пальмиру 30 октября. Более того, гости собираются провести встречу со студентами академии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли посетит Столтенберг mil.gov.ua

Напомним, НАТО и Украина проводят учения в Черном море. В учениях Storm Fall-2019 принимают участие девять военных кораблей стран НАТО и около тысячи моряков.

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