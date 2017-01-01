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В парке на Осокорках проводят операцию по спасению черепах

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Киевские активисты занялись спасением животных.
В парке на Осокорках проводят операцию по спасению черепах
© facebook.com/Kyiv Animal Rescue Group
Фото 1/6
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
  • Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
В парке на Осокорках проводят операцию по спасению черепах
Взрослые черепахи были отпущены в природные водоемы Киевской области
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В Киеве в парке Отрадном проводится операция по спасению черепах из озера, которое "реконструируют".

Об этом сообщается в Киевской группе спасения животных в Facebook.

"Продолжается операция по спасению черепах в парке Отрадный. (в период с 24 по 29 октября - ред.) со дна водоема подняли еще 16 особей. На следующих выходных и в субботу, и в воскресенье с 14-и продолжится спасение черепах", - говорится в сообщении.

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Как сообщали в сообществе ранее, из озера было подняли 10 черепах, включая маленькую черепашку, которая недавно вылупилась из яйца. Все они, кроме одной, были отпущены в природные водоемы Киевской области. Маленькую черепашку забрали на выхаживание прохожие.

Как сообщалось 9 сентября, киевский суд решил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. гривен.

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Теги: животные, спасение, черепахи, Киев, озеро, застройка
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