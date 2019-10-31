Стали известны первые подробности.

Украл миллиард: В Киеве проводят обыски у экс-депутата Киевсовета

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Украл миллиард: В Киеве проводят обыски у экс-депутата Киевсовета

В Киеве по адресу Музейный переулок, 2Б, на 7-м этаже 31 октября проводят обыски в офисе бывшего депутата Киевского городского совета, которого подозревают в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Как стало известно "Апострофу", обыски проводятся в рамках досудебного следствия, которое начали в апреле 2019 года по факту присвоения (расхищения) средств городского бюджета во время строительных работ на кольцевой дороге от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской.

Обыски проводили следователи главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с СБУ под процессуальном руководством прокуратуры города.

Перед тем, как в офис экс-депутата зашли представители Службы безопасности Украины (СБУ), из окна здания выкинули ноутбук.

обыски проходят в офисе экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого.

Двери в офис были закрыты, поэтому их пришлось выбивать.

Как сообщалось 29 октября, в доме Дубневича проходят обыски.

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