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Появились подробности жестокого избиения в Ирпене

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Причина конфликта – мужчины не разминулись у входной двери.
Появились подробности жестокого избиения в Ирпене
© Киев Оперативный / Facebook
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  • Подозреваемый в избиении - капитан НГУ Руслан Томашов
  • Пистолет был спрятан в электрощитовой
Появились подробности жестокого избиения в Ирпене
Подозреваемый в избиении - капитан НГУ Руслан Томашов
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Полиция задержала 42-летнего жителя Ирпеня (капитана НГУ Руслана Томашова), который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил своего соседа. Сейчас он находится в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба.

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“В 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что на пороге дома по улице Севериновская в Ирпене лежит избитый мужчина. На месте происшествия пострадавшему оказали неотложную помощь“ – говорится в сообщении.

46-летнего мужчину с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу

Полицейские в течение нескольких часов разыскали подозреваемого. Злоумышленником оказался 42-летний житель Ирпеня.

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“Установлено, что конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд - не разминулись в дверях. Злоумышленник набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета. Оружие нападающий затем спрятал“ – говорится в сообщении.

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У квартиры, где проживает злоумышленник, в электрощитовой служебная собака обнаружила пистолет Форд12Р.  Как выяснилось, пистолет принадлежит умершему человеку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( Хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Ранее сообщалось о том, что в Ирпене жестоко избили мужчину.

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Теги: Ирпень, драка
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Юрий0112    04.11.2019, 15:04
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