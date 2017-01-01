КГГА готова реконструировать мост Патона, но просит помощи Кабмина

Городские власти не вправе приступить к ремонтно-восстановительным работам без одобрения правительства.

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Городские власти Киева готовы к проведению работ по реконструкции моста имени Патона, но для этого требуется содействие правительства. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты КК “Киевавтодор“ уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Сейчас город ожидает положительного ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, - сказал он.

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По словам чиновника, неудовлетворительное техническое состояние сооружения – это комплексная системная проблема, которая возникла в результате длительной многолетней эксплуатации моста.

Для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо вывести его из реестра памятников архитектуры на время ремонта. Город неоднократно обращался в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения, - рассказал Поворозник.

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Он отметил, что реконструкция позволит повысить долговечность моста, увеличить его пропускную способность и грузоподъемность. Это возможно только при условии замены конструктивных элементов моста с применением современных технологий и материалов.

При реконструкции моста возможно поэтапное выполнение работ без полного закрытия движения по мосту. Разработанным техническим заданием на реконструкцию моста предусмотрено сохранение и восстановление имеющегося внешнего вида сооружения с применением современных технологий и материалов.

После завершения работ будет возможность вернуть мост в перечень памятников архитектуры, - подчеркнул Поворозник.

Напомним, ранее специалисты заявили о критическом состоянии моста Патона. Обследование выявило серьезную коррозию металла, мост нужно в срочном порядке закрыть на ремонт.

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