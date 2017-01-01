В киевском ТРЦ "Глобус" на Майдане обвалился потолок

В результате инцидента никто не пострадал.

В одном из магазине в ТРЦ Глобус обвалился потолок скриншот видео

В ТРЦ Глобус под Майданом Незалежности в центре Киева рухнул потолок. ЧП произошло в понедельник, 11 ноября.

Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

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“Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ Глобус обвалился потолок“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось в Одессе в здании полиции рухнул потолок, двое пострадавших

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