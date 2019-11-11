В Киеве хозяин избил и выбросил на улицу породистую собаку

Животному ищут новых хозяев.

В Киеве подобрали породистую собаку, которую хозяин избивал и выгнал на улицу.

Об этом сообщает в Facebook блогер Влад Антонов.

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По его словам, собака здорова, однако сильно напугана. На свою кличку животное начинает лаять и защищаться, привыкла к тому, что ее избивали.

Порода пса – немецкий курцхаар, или немецкая немецкая короткошерстная легавая, самка, возраст – 4-5 лет, стерилизована.

“Срочно ищем новый дом, нужен владелец с опытом содержания крупных собак и квартирой более 50 кв. м или домом“, – пишет блогер.

Как сообщалось 17 октября, в Сумах студентки-живодерки снимали на видео издевательства над котами.

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