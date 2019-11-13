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Протесты в Киеве: Под Раду принесли свинью в гробу

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Полицейские и военнослужащие НГУ взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану.
Аграрии принесли под Раду свинью, протестуя из-за продажи земли
Аграрии принесли под Раду свинью, протестуя из-за продажи земли
Всеукраинская аграрная Рада

В связи с запланированными массовыми акциями правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме“, - сказано в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. 

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Под парламент принесли мертвую свинью в гробу и с венками. Автор перфоманса - “Всеукраинская аграрная рада“, объединение сельхозпроизводителей. Они считают, что продажа земли иностранцам окончательно убьет в Украине животноводство: на экспорт более выгодно выращивать зерновые и масличные культуры. 

“Символические “похороны“ свиньи олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения “дикого“ рынка земли“, - утверждают авторы действа.

Как сообщалось, утром 12 ноября в Киеве под стенами Верховной Рады проходили два митинга, посвященных мораторию на продажу земли.

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Теги: продажа земли, мораторий, Рада, протесты
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Комментариев (1)
Dima421    13.11.2019, 10:56
Оценка:  0
Dima421
додуматься, убить свинью, и положить её в гроб на показ. сволочи!!!
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