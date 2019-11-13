Протесты в Киеве: Под Раду принесли свинью в гробу
В связи с запланированными массовыми акциями правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
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“Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме“, - сказано в сообщении.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли.
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Под парламент принесли мертвую свинью в гробу и с венками. Автор перфоманса - “Всеукраинская аграрная рада“, объединение сельхозпроизводителей. Они считают, что продажа земли иностранцам окончательно убьет в Украине животноводство: на экспорт более выгодно выращивать зерновые и масличные культуры.
“Символические “похороны“ свиньи олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения “дикого“ рынка земли“, - утверждают авторы действа.
Как сообщалось, утром 12 ноября в Киеве под стенами Верховной Рады проходили два митинга, посвященных мораторию на продажу земли.
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