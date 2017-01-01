В столице на одной локации проходят два альтернативных митинга.

Мораторий на продажу земли: Под Радой проходят два митинга

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Мораторий на продажу земли: Под Радой проходят два митинга

Утром 12 ноября в Киеве под стенами Верховной Рады проходят два митинга, посвященных мораторию на продажу земли.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

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Сегодня под Верховной Радой проходит два альтернативных митинга. Один – за снятие моратория на продажу земли, а другой – против.

Одновременно участники второго митинга, исполняли гимн Украины. А со сцены организаторов акции за снятие моратория в этот же момент выступали спикеры.

“Митингующих против снятия моратория значительно больше, чем тех, кто за“, - отмечает корреспондент издания.

При этом выступающие за снятие моратория не желают комментировать свои дальнейшие действия.

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Как сообщалось 30 октября, большинство украинцев против продажи земли иностранцам.

Глава ОП рассказал о рынке земли.

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