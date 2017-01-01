Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве маршрутка въехала в трамвай, а в маршрутку врезалась легковушка

Комментариев: 0
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Причины выясняются
Причины выясняются
Киев Оперативный

В Киеве по улице Кирилловской произошло ДТП с участием трамвая, маршрутки и легковушки. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: На столичной Борщаговке грузовик раздавил женщину

“Какая-то транспортная вакханалия состоялась только что на Кирилловской 127. Водитель маршрутки въехал в трамвай, а в маршрутку - водитель легковушки Lada“ - говорится в сообщении.

Движение по улице заблокировано, в том числе - движение трамваев

Читай также: В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов

“По информации очевидцев, водитель маршрутного такси разговаривал по мобильному телефону, отвлекся и врезался в трамвай. Следом за ним в маршрутку въехал легковой автомобиль Lada. Предварительно без пострадавших. Ожидается экипаж патрульной полиции“ - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, кирилловская улица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь