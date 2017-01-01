В Киеве маршрутка въехала в трамвай, а в маршрутку врезалась легковушка
В Киеве по улице Кирилловской произошло ДТП с участием трамвая, маршрутки и легковушки. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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“Какая-то транспортная вакханалия состоялась только что на Кирилловской 127. Водитель маршрутки въехал в трамвай, а в маршрутку - водитель легковушки Lada“ - говорится в сообщении.
Движение по улице заблокировано, в том числе - движение трамваев
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“По информации очевидцев, водитель маршрутного такси разговаривал по мобильному телефону, отвлекся и врезался в трамвай. Следом за ним в маршрутку въехал легковой автомобиль Lada. Предварительно без пострадавших. Ожидается экипаж патрульной полиции“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.
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