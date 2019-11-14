Помощник Зеленского встречался с американским лоббистом в Киеве - СМИ
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался с американским лоббистом Брайаном Ланза. Встреча проходила в Киеве. Соответствующие фото разместила УП.
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Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста, состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане “Гудман“ на улице Жилянской.
Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.
О чем говорили Ермак и приближенный к Дональду Трампа лоббист неизвестно.
Официального комментария правительства нет
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