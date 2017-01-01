Помощник президента Ермак имеет бизнес-связи с россиянином, - “Схемы”

Журналисты узнали, кто именно является бизнес-партнером Ермака.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поддерживает бизнес-связи с российским бизнесменом Рахамимом Емануиловим, который имеет связи с властью РФ. Об этом сообщают "Схемы".

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Журналисты выяснили, что Емануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором Камчатки Валерием Пономаревым. Тот в свою очередь еще и является зятем заместителя аппарата правительства России Сергея Приходько. Кроме того, через свою религиозную общину Пономарев имеет связи с однокурсником президента Владимира Путина Ильхамом Рагимовым.

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Сам Ермак рассказал журналистам, что Емануилов является знакомым его отца. В свое время у них были деловые отношения. Ермак заявил, что не общался с россиянином около десяти лет.

Между тем, “Схемы” выяснили, что помощник президента Ермаки совместно со знакомым отца Емануиловым являются соучредителями двух компаний. По данным журналистов, одна из них с 1999 году не показывала доходов. Другая, за 12 лет существования, заработала почти 40 млн гривен.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Мендель накинулась на журналиста. Представитель СМИ хотел задать вопрос президенту.

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