В Киеве арестовали партию мобилок и компьютеров почти на 60 млн

Товары передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области о наложении ареста на товары стоимостью 59 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области во вторник, 19 ноября.

По данным надзорного ведомства, во время досудебного расследования следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области на территории Киевской таможни ГФС обнаружено и изъято мобильные телефоны различных производителей и моделей, аксессуары к мобильным телефонам и компьютерной техники, медицинские аппараты и устройства для обработки информации.

"Постановлением Соломенского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство прокуратуры о наложении ареста на вышеуказанные товары и передачу указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде обнаружили склад с контрабандными автозапчастями. Для ввоза в Украину без уплаты пошлин автотовары разбирались до таких размеров, что не подлежали декларированию.

Также стало известно, что на границе под капотом Porsche Cayenne нашли почти 600 наручных часов Сasio на миллион гривен.

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