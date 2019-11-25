В Киеве вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой
В Киеве предположительно в ночь на 25 ноября памятник классику еврейской литературы Шолом Алейхему неизвестные разписали свастикой.
Об этом сообщил главный рабин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.
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“Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...“ - написал он, опубликовав фото после инцидента.
При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.
Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.
Как сообщалось в сентябре, вандалы осквернили памятник евреям в Николаевской области.
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