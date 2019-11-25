В Киеве вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой

Видеокамеры наблюдения магазинов и авторегистраторы зафиксировали вандалов.

В Киеве предположительно в ночь на 25 ноября памятник классику еврейской литературы Шолом Алейхему неизвестные разписали свастикой.

Об этом сообщил главный рабин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

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“Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...“ - написал он, опубликовав фото после инцидента.

При этом в комментариях один из подписчиков страницы написал, что видеофиксаторы близстоящих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

В сети комментируют инцидент Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

Как сообщалось в сентябре, вандалы осквернили памятник евреям в Николаевской области.

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