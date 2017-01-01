В Киеве горел детсад: Есть жертва

По предварительной информации, погиб охранник.

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В Киеве произошел пожар в детском учебном заведении по адресу проспект Гагарина, 9А. Возле здания нашли тело мужчины - предположительно, охранника, который пытался ликвидировать огонь самостоятельно.

Об этом сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

"Пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных служб, возле дома находилось тело мужчины 1945 года рождения", - уточнили спасатели.

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Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6:57 утра 2 декабря. Пожар был ликвидирован 7:35. Для ликвидации огня задействовали 23 человека личного состава. Согласно с данными Google-карт, по указанному адресу находится детский сад №554.

Как сообщалось, в июле под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.

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