Полиция дала брифинг по убийству 3-летнего ребенка: Все подробности

В полиции после определения траектории пули опровергли версию о том, что выстрел был осуществлен из авто.

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве произошло убийство 3-летнего мальчика Александра, сына бизнесмена Вячеслава Соболева. В спецоперации по расследованию и задержанию злоумышленников приняли участие лучшие полицейские, что позволило уже сегодня утром раскрыть преступление, сообщили в полиции.

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Оказалось, что выстрел был осуществлен из соседнего дома. Это правоохранителям удалось вычислить благодаря расчету траектории пули. Подозреваемые сейчас задержаны, им инкриминируется статья об Умышленном убийстве.

Да, мы понимаем, что причиной выстрела была финансово-экономическая деятельность отца. Но необходимы доказательства. Полиция не остановится и найдет заказчика - подчеркнул Крищенко

“У подозреваемых было изъято оружие и ряд вещевых доказательств (фальшивые документы), которые после могут быть использованы для соответствующих экспертиз“ - отметил Крищенко.

Кто подозреваемые и относятся ли они к Правому сектору?

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По словам главы полиции Киева, подозреваемыми оказались молодые люди 18 и 19 лет. Касательно слухов о причастности подозреваемых к Правому сектору Крищенко ответил так: “Слухи не комментирую“.

К основным версиям покушения на Вячеслава Соболева полицейские называют:

Семейно-бытовые проблемы, Финансовая деятельность, Профессиональная деятельность гражданина.

Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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