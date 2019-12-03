“Варфоломеевская ночь”: В Киеве мужчина с мачете устроил жестокую резню

Мужчина напал на дочь и зятя.

В Святошинском районе Киева неадекватный 50-летний мужчина с мачете накинулся на своих 25-летних дочь и зятя и устроил им настоящую “варфоломеевскую ночь”.

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По инсайдерской информации Обозревателя, инцидент случился 1 декабря в жилом доме на проспекте Свободы.

Сообщается, что в результате семейных разборок девушка получила резаную рану бедра. Ее муж получил ряд тяжелых травм рук, лица и шеи с повреждением вен.

Пострадавших госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Об их состоянии сегодня ничего неизвестно.

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Мотивы поступка горе-отца также пока держат в тайне. Продолжается следствие.

Напомним, в кинотеатре в Британии подростки с мачете устроили массовую драку. Инцидент произошел на сеансе мультфильма Холодное сердце-2, на который пришли много семей с детьми. Чтобы остановить потасовку, полиции пришлось использовать шокеры и служебных собак. Задержаны дети 13-14 лет.

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