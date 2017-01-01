Под Харьковом мужчина пришел на прием к врачу с мечом

Полицейские задержали ранее судимого местного жителя.

В Харьковской области пациент в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу с мечом типа "катана", которым угрожал сотрудникам медучреждения.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа. В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя.

Как было установлено, в тот день около 14:00 мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, в марте в Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих.

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