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В Киеве авто упало с моста: полиция показала видео

Комментариев: 2
Появилось видео ЧП на мосту.
Момент ДТП
Момент ДТП
скриншот

Полиция опубликовала видео момента жуткого ДТП в Киеве, которое произошло 7 декабря, когда автомобиль упал с моста на дорогу.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Сообщается, что женщина-водитель за рулем автомобиля марки Subaru двигалась по Броварскому проспекту в направлении Метро и не справилась с управлением. 

Женщина наехала на дорожное ограждение, вследствие этого автомобиль свалился с моста, упал на нижнее дорожное покрытие и перевернулся на крышу.

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По данным полиции, в результате этого жуткого ДТП травмировалась только 47-летняя женщина, которая была за рулем Subaru. Ее забрали медики в больницу. Следователи выяснят все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Киеве на "Левобережной" с моста сорвалось авто. Возле станции метро Левобережная автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал. Пострадала 50-летняя женщина, находившаяся за рулем машины. Ее госпитализировали на скорой.

 

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Теги: ДТП, полиция, мост, авто, Киев
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    10.12.2019, 13:32
Оценка:  +3
Путин_xyйло
За чей счет "забор" ремонтировать станут?
Колишній-східняк    10.12.2019, 13:26
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не швидко й їхала...
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