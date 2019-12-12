Под окнами Офиса президента устроят каток
У здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве начали устанавливать каток. Материалы для строительства привезли поздно вечером, а ночью установили ограждения.
Об этом сообщает Страна.
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Отметим, что каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже.
Площадь катка будет 12 на 24 метра, его установка займет 12 дней. Как видно на фото, каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ". Официально власти пока не комментировали установку сооружения.
Как сообщалось 10 декабря, Зеленский рассказал об отношении к протестам.
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