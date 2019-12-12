Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под окнами Офиса президента устроят каток

Комментариев: 1
Площадь катка будет 12 на 24 метра.
Под окнами Офиса президента устроят каток
© strana.ua
Фото 1/4
  • Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ"
  • Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ"
  • Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ"
  • Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ"
Под окнами Офиса президента устроят каток
Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

У здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве начали устанавливать каток. Материалы для строительства привезли поздно вечером, а ночью установили ограждения.

Об этом сообщает Страна.

Читай также: В центре Киева митинговали против "особого статуса Донбасса"

Отметим, что каток расположен практически перед входом в Офис президента, где ранее проходили акции националистов во время саммита "Нормандской четверки" в Париже.

Площадь катка будет 12 на 24 метра, его установка займет 12 дней. Как видно на фото, каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ". Официально власти пока не комментировали установку сооружения.

Как сообщалось 10 декабря, Зеленский рассказал об отношении к протестам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: каток, Офис президента, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.12.2019, 11:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну да. Готовы весь центр города засрать, только бы люди на акции протеста не собирались. Так Попов в свое время устраивал продуктовые ярмарки на центральных площадях.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь