"На папкином Мерсе": Киевлянин без прав пытался убежать от копов

Водитель убегал на скорости 200 км/час - поднял на уши 4 района, его ловили минимум 15 экипажей.

В Киеве 18-летний водитель на Mercedes без прав испугался патрульной полиции и поднял на уши 4 района, пытался убежать, его ловили минимум 15 экипажей.

Об этом сообщает Киев Опертивный в Facebook.

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“За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час. Гонялись за ним минут 30 и уже потом на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями“, - говорится в сообщении.

Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними.

“Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен. Машина была эвакуирована, а на пилота составлены соответствующие административные материалы“, - пишут в сообществе.

Даниил 16 декабря должен был идти сдавать на права facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось 1 декабря, полиция показала видео погони в центре Киева.

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