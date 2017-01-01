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Киевлян напугал странный инфернальный гул в небе

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Пугающие звуки были слышны на левом берегу в районе Дарницы и Позняков.
Киевлян напугал странный инфернальный гул в небе
Киевлян напугал странный инфернальный гул в небе
depositphotos.com

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Жители левого берега Киева, в частности, Дарницы, Березняков и Позняков, сегодня напугал странный и даже пугающий гул, распространившийся над городом. Об этом пишут пользователи в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

В Дарницком районном управлении ГСЧС журналистам сообщили, что гул вызван продувкой печей Дарницкой ТЭЦ.

Ничего страшного не происходит. Идет продувка печей на Дарницкой ТЭЦ, - сообщили в ГСЧС

Напомним, Киев претендует на статус Великой культурной столицы Украины. Это даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.

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Теги: Киев, Позняки, Дарница, ТЭЦ, ГСЧС
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