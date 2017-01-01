На мосту Патона на неделю ограничат движение
Движение будет ограничено из-за аварийной просадки.
На мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия. Из-за этого движение будет ограничено с С 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.
Читай также: В Киеве откроют шесть бесплатных катков
Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда, на сооружении будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).
Сообщается, что работы будут вестись круглосуточно.
Напомним, в Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.