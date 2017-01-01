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На мосту Патона на неделю ограничат движение

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Движение будет ограничено из-за аварийной просадки.
Движение по мосту Патона будет частично перекрыто на неделю
Движение по мосту Патона будет частично перекрыто на неделю
delo.ua

На мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия. Из-за этого движение будет ограничено с С 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря. Об этом сообщает “Киев Оперативный“. 

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Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда,  на сооружении будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Сообщается, что работы будут вестись круглосуточно.

 

 

Напомним, в Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов.

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